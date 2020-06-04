В автобусе Махачкала - Москва обнаружили истощенного львенка

ВОЛГОГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Истощенного львенка обнаружили в четверг утром полицейские под Волгоградом в багажном отсеке автобуса, следовавшего из Махачкалы в Москву. Сотрудники МВД проводят проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Утром 4 июня сотрудниками сводного отряда в Светлоярском районе для плановой проверки был остановлен рейсовый автобус Setra, следовавший по маршруту Махачкала - Москва. В багажном отсеке автобуса был обнаружен плотно закрытый деревянный ящик, владельца которого среди пассажиров не было. 38-летний водитель автобуса также не смог пояснить содержание ящика. С его слов, груз ему передали неустановленные лица для транспортировки в столицу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Официальный представитель областного главка МВД Светлана Смольянинова уточнила, что полицейскими в ящике был обнаружен львенок. "Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов, водитель предъявить не смог. Прибывший в составе следственно-оперативной группы ветеринарный врач кинологического центра управления МВД по Волгограду осмотрел львенка и пришел к выводу, что животное истощено и сильно напугано, а его перевозка осуществлялась с нарушением санитарных норм", - сказала Смольянинова.

По ее словам, было принято решение о перевозке львенка в Волгоград и временного помещения в кинологический центр. Совместно со специально приглашенным дрессировщиком ему подобран рацион питания и определены условия содержания. В связи с перевозкой экзотического животного проводится проверка.