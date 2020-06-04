СК предъявил обвинение двум разместившим фото нацистов во время акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение еще двум фигурантам уголовных дел, разместившим фото Гитлера и Власова во время акции "Бессмертный полк". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Двум ранее установленным лицам, Мухаммеду Эль-Айюби и Даниилу Шестакову, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", - сообщила Петренко.

В ходе следственных действий Эль-Айюби частично признал свою вину, Шестаков раскаялся и вину признал полностью.

По данным СК, не позднее 4 мая житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Фотографию он сопроводил комментарием о том, что на ней запечатлен Гилтер Адик. Даниил Шестаков из Перми разместил на сайте "Банк памяти" фото изменника Родины Власова.

Ранее представитель СК сообщила, что установлены личности шести человек, размещавших фото нацистских преступников. Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби и Даниил Шестаков из Перми.