Где ставить ударение в слове "звонит"? Самые частые запросы в "Яндексе" о русском языке

"Яндекс" составил топы запросов пользователей поисковика на тему русского языка, в том числе о разных ошибках и сложных случаях написания. Это было сделано в преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня. Компания собрала запросы, сделанные в период с 27 мая 2019 года по 26 мая 2020 года.

Так, чаще всего пользователи "Яндекса" интересуются, где ставить ударение в словах "звони́т" и "то́рты". На втором месте слово "щаве́ль". Также вызывает затруднение постановка ударения в словах "краси́вее", "балова́ть", "кварта́л" "начала́", "включи́т", "катало́г" и "догово́р".

В топе запросов со словами "как пишется" первое место заняло сочетание "не за что". Также в топ вошли следующие запросы: "как будто", "так же или также", "несмотря на или не смотря на", "в связи с", "чтобы или что бы", "все-таки", "вряд ли", "во сколько", "поэтому или по этому".

Также в "Яндексе" задают вопросы о пунктуации. В частности, чаще всего пользователей интересует постановка запятой перед "как". Помимо этого, в топ попали запросы "запятая перед и", "в связи с этим нужна ли запятая", "однако запятая", "пожалуйста выделяется запятыми", "потому что запятая", "кроме того запятая", "так как запятая", "в том числе выделяется запятыми" и "запятая перед что".

В топе "Что спрашивают о русском языке" первое место занял запрос "сколько гласных звуков в русском языке". Также пользователей интересует: "сколько частей речи в русском языке", "сколько слов в русском языке", "что такое орфограмма в русском языке", "что такое фразеологизм в русском языке", "что такое наречие в русском языке", "что такое словосочетание в русском языке", "что такое эпитет в русском языке", "сколько падежей в русском языке", и "что такое синонимы в русском языке".

"Яндекс" составил отдельный рейтинг запросов о происхождении крылатых фраз. Так, чаще всего спрашивают о том, откуда появилось выражение "А был ли мальчик?". Также в топ попали фразы "Хьюстон, у нас проблемы", "Уходим по одному, если что - мы геологи", "Все смешалось в доме Облонских", "Уж полночь близится, а Германа все нет", "Не верь, не бойся, не проси", "Большой брат следит за тобой", "Никогда такого не было, и вот опять", "Боливар не выдержит двоих" и "Кто молодец? Я молодец".