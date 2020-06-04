В работе Facebook произошел сбой

ТАСС, 4 июня. Проблемы в работе Facebook наблюдаются в четверг в ряде стран мира, включая Россию. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Великобритании, Дании, Польше, Италии и Румынии. В России о сбоях сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга, но число обращений незначительно. Первые жалобы появились около 17:35 мск.

Около 41% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром новостной ленты, 31% не могут загрузить изображения, а еще 26% не могут зайти в свою учетную запись.