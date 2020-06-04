Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей поступили более чем на 16,2 млн детей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей поступили более чем на 16,2 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет за первые три дня. Общая сумма перечисленных средств превышает 162 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда в четверг.

"В период с 1 по 3 июня Пенсионный фонд России перечислил единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей 11,3 млн семей более чем на 16,2 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сейчас общая сумма перечисленных средств превышает 162 млрд рублей", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В Минтруде напомнили, что заявления на единовременную выплату принимаются до 1 октября 2020 года. Подать заявку на оформление единовременной выплаты можно на портале госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда России.

"Выплата назначается на каждого ребенка указанного возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки. Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей распространяются почти на 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет", - добавили в министерстве.

Президент Владимир Путин 11 мая подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми, согласно которому с 1 июня этого года будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.