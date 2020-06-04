Sky: метро Лондона не будет работать в круглосуточном режиме до марта 2021 года

ТАСС, 4 июня. Лондонское метро не возобновит работу в круглосуточном режиме до марта 2021 года из-за последствий пандемии нового коронавируса. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News со ссылкой на профсоюз RMT, отстаивающего интересы работников транспорта.

"Подтверждение того, что ночное метро не будет работать до марта следующего года, является напоминанием о том, насколько нестабильно положение дел среди транспортных служб Лондона в процессе постепенного выхода из карантина. Это также является напоминанием, почему [оператор транспортной системы Лондона] Transport for London будет нуждаться в постоянной безоговорочной поддержке правительства", - сказал генеральный секретарь RMT Мик Кэш.

Лондонская подземка перешла на круглосуточный режим работы в августе 2016 года, когда в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье поезда стали ходить на ветках "Центральная" (Central) и "Виктория" (Victoria). Впоследствии осенью данный сервис заработал по тому же графику на линиях "Юбилейная" (Jubilee), "Северная" (Northern) и "Пикадилли" (Piccadilly).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в 2019 году в КНР, ВОЗ признала ее пандемией. В мире заразились около 6,5 млн человек, свыше 375 тыс. смертельных случаев. В Великобритании число инфицированных достигло более 280 тыс., умерли около 40 тыс. человек.