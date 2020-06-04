Собянин считает, что открывать спортивные объекты в Москве еще рано

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Власти Москвы пока не планируют открывать фитнес-центры и спортзалы для жителей города, решение будет приниматься, основываясь на эпидобстановке. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Пока рановато говорить об этом (открытие фитнес-залов для жителей Москвы - прим. ТАСС). Давайте мы переживем эти этапы, по которым мы сейчас приняли решение, и потом уже, исходя из эпидемиологической ситуации и количества вновь выявляемых больных, мы это сделаем. Это важный сектор экономики, так как количество фитнес-залов большое - это важная сторона жизни. Мы точно не забудем эту историю, и как только можно будет, все откроем", - сказал Собянин.

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех горожан действует режим самоизоляции. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей принимают 88 из почти 130 центров госуслуг, а также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начинают второй этап смягчения ограничений, вновь откроются предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.

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