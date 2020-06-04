Собянин рассказал, когда в Москве можно будет снять максимум ограничений

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Максимальное количество ограничений, связанных с коронавирусом, можно будет снять в Москве до начала июля, график поэтапного плана снятия может быть представлен в понедельник, 8 июня. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала " Россия-24 ".

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"Я думаю, что с учетом того, как мы проживем эту неделю, в понедельник о таком графике поэтапного [снятия ограничений] можно будет сказать. Более того, я считаю, что такой график можно будет составить до 1 июля, - сказал он. - То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять".

Москва плавно переходит из одного этапа снятия ограничительных мер к другому и может двигаться дальше без риска всплесков массовой заболеваемости коронавирусом.

"Исходя из того, как мы вышли из такого жесткого ограничительного режима, ничего плохого, скорее всего, не случится. Как и предыдущие наши решения: мы выходим плавно, переходя из одного этапа в другой, не допуская каких-то всплесков больших. <...> Это нам дает гарантию того, что мы можем дальше двигаться без риска какого-то всплеска массовых заболеваний в ближайшее время", - сказал Собянин.

При этом власти Москвы пока не планируют разрешать проведение массовых мероприятий, но в пятницу и субботу в городе заработают ярмарки.

"Насчет фестивалей говорить пока рано, это большие массовые мероприятия. А вот ярмарки выходного дня должны в пятницу - субботу уже открыться. Это большое количество ярмарок, которое расположено почти во всех районах Москвы", - сказал мэр.

"А по поводу уличных праздников - <...> пока об этом говорить рановато. Что касается книжной ярмарки на Красной площади или ярмарки выходного дня, это больше торговые мероприятия, не думаю, что они вызовут большое столпотворение людей, во всяком случае, можно это организовать, чтобы проходило в спокойном режиме", - добавил мэр.

Кроме того, власти столицы планируют завершить только уже начатые работы по благоустройству, остальные будут отложены.

"Мы закончим только начатые объекты благоустройства, ряд капитальных ремонтов, дорог и так далее", - сказал Собянин.

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