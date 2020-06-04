Депздрав Москвы назвал причину смерти ребенка с положительным тестом на коронавирус

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Подросток с положительным тестом на коронавирус умер в Москве от онкологического заболевания, заявили в четверг в столичном департаменте здравоохранения.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в одной из московских больниц умер ребенок 2007 года рождения, у которого был подтвержден коронавирус.

"По факту смерти ребенка 12 лет в Морозовской больнице департамент здравоохранения сообщает. Причиной смерти ребенка стал острый лимфобластный лейкоз - онкогематологическое заболевание, которое развивалось у него в течение последних нескольких лет. Окончательный диагноз и причина смерти ребенка установлены по результатам проведения патологоанатомических исследований и специализированных тестов, в том числе патоморфологических и вирусологических", - говорится в сообщении на сайте департамента.

Среди нескольких тестов на коронавирус, сделанных подростку, один оказался положительным, уточняется в сообщении.

Как рассказали в департаменте, ребенок поступил в Морозовскую больницу для очередного курса химиотерапии и трансплантации костного мозга, через несколько дней после этого его состояние ухудшилось.

"Несмотря на проводимое лечение, у ребенка происходило прогрессирование полиорганной недостаточности, связанной с основным онкогематологическим заболеванием. Состояние ребенка прогрессивно ухудшалось. Рецидив острого лейкоза, несмотря на проводимую терапию, стал причиной ухудшения состояния с развитием поражения органов и тканей, что привело к летальному исходу", - заключили в департаменте.