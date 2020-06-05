"Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы". Видеотрансляция

ТАСС

Совместное мероприятие ТАСС, Росконгресса и "России-24" "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы" проходит в студиях телеканала и агентства.

Участники круглого стола обсуждают, какой вклад могут внести в повышение доступности медицинской помощи, реализуемые в регионах практики "стационаров на дому", как дистанционная выписка препаратов изменит ситуацию с лекобеспечением пациентов, как телемедицина изменит облик оказания медицинской помощи в будущем и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы снизить возможные негативные последствия от пандемии для всех граждан.

В мероприятии участвуют замминистра здравоохранения Евгений Камкин, замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ им. М. В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Сергей Багненко, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Сергей Бойцов, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Андрей Каприн, директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Наталья Мокрышева, генеральный директор Johnson & Johnson в России и СНГ Екатерина Погодина, генеральный директор "АстраЗенека" Россия и Евразия Ирина Панарина, председатель "Деловой России" и совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик.