Рязанская ОКБ начала тестировать российский препарат "Арепливир" для лечения коронавируса

ТАСС, 4 июня. Рязанская областная клиническая больница начала клинические испытания отечественного лекарства "Арепливир", аналога изобретенного в Японии препарата "Фавипиравира", который применяется для лечения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный врач больницы Дмитрий Хубезов.

"Сегодня больница приступила к клиническим исследованиям препарата "Арепливир". В основном его получают пациенты в состоянии средней тяжести", - сказал он.

Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Рязанской области Николай Любимов, Рязанская ОКБ стала одной из пяти клиник в стране, где проводятся испытания.

"Российский препарат, который исследуют в нашей больнице, уже называют "таблетка надежды". Ожидается, что он не будет продаваться в аптеке, а только применяться для пациентов стационара с заболеванием средней степени тяжести. Препарат уже внесен в методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции", - написал глава региона.

Кроме того, в рязанской ОКБ начинаются клинические исследования еще двух препаратов для лечения тяжелой формы коронавируса.