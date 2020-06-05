ТАСС рассказал о рациональном подходе к благотворительности в новом спецпроекте

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. В честь Дня краудфандинга ТАСС выпустил спецпроект "Как причинить максимум добра", в котором определены зоны наибольшей эффективности для работы российских благотворительных фондов и организаций.

В проекте две части. Первая часть - это анализ состояния современной российской благотворительности. Вторая часть - это исследование фонда "Друзья", в основе которого лежит сравнительный анализ показателей смертности в разных странах. В результате этого анализа выделяются "зоны роста" - области, в которых деятельность благотворительных организаций может оказаться наиболее продуктивной. Кроме этого, материал содержит практические рекомендации для тех, кто уже жертвует деньги или только задумался об этом.

Главная цель спецпроекта - с помощью интерактивных графиков и статистики рассказать широкой аудитории о важности осознанного отношения к благотворительности. О том, что необходимо не просто жертвовать деньги, но и обращать внимание на то, насколько эффективно эти деньги расходуются.

"Вместе с ТАСС мы рассказываем о том, как можно по-новому взглянуть на благотворительность. Мало кто смотрит на эту тему через призму сухих цифр, поэтому очень здорово, что команда ТАСС помогла наглядно и доступно раскрыть те закономерности, которые мы обнаружили в нашем исследовании", - считает Дмитрий Саава, эксперт фонда "Друзья".

О фонде "Друзья"

Фонд занимается системной поддержкой российских благотворительных организаций. Его цель - с помощью образовательных программ, межпрофессиональных консультаций и научных исследований создать устойчивую среду, в которой благотворительные организации смогут повысить свою эффективность.