Один человек погиб и более 20 пострадали после шторма, прошедшего в регионах СКФО

ТАСС, 4 июня. Один человек погиб и больше 20 пострадали в результате шторма, обрушившегося на регионы Северного Кавказа накануне вечером, в республиках повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения. В короткие сроки начаты аварийно-восстановительные работы, параллельно идет оценка причиненного ущерба.

Есть пострадавшие

Сразу несколько регионов Северного Кавказа в среду вечером попали под удар стихии - ураганный ветер валил деревья, рекламные щиты, срывал крыши с домов, десятки тысяч человек оставались без света. Повреждения частных и многоквартирных домов, социальных и медицинских учреждений, школ зафиксированы в Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии. Частично стихия затронула и другие регионы СКФО, но последствия там минимальны.

В результате разгула стихии в хуторе Новотроицкий в Кабардино-Балкарии на берегу озера на автомобиль упало дерево, находившийся внутри мужчина погиб. В Чечне травмы зафиксированы у 23 человек, в том числе у девяти детей, в основном у них ушибы и травмы от упавших конструкций, однако один человек находится в тяжелом состоянии. По данным республиканского Минздрава, среди госпитализированных - трое детей.

Восстановление и подсчет ущерба

После прошедшего урагана власти регионов определяют причиненный ущерб и средства, необходимые на восстановление. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил провести все работы в течение суток, предварительно, в республике повреждены 33 объекта: частные и многоквартирные дома, несколько школ, здание сельской администрации и один магазин, также продолжаются работы по восстановлению линий электропередачи и газоснабжения.

"Оперативно восстановлено электроснабжение во всех медицинских организациях в ночь разгула стихии. В частности, в больницах, где проходят лечение больные COVID-19. Выявлена необходимость в закупке дополнительных генераторов для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии в некоторых медучреждениях региона. Поставил задачу экстренно решить данный вопрос. Также поручил оперативно провести оценку ущерба", - сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев по итогам совещания.

В Ингушетии ветер повредил крыши республиканской больницы, администрации "Ингушрегионводоканала", здания школы. Поступают сообщения о повреждениях и затоплениях подвалов и от владельцев частных домов, в каждом муниципалитете республике созданы оперативные штабы по подсчету ущерба и ликвидации последствий непогоды. "Представители городской администрации и сотрудники МЧС организуют подворовые обходы с целью мониторинга обстановки для оказания адресной помощи", - сообщили в четверг в администрации Карабулака, который также затронула стихия.

В Северной Осетии значительные повреждения зданий в результате непогоды зафиксированы в Правобережном и Ардонском районах, где ввели режимы ЧС. К аварийно-восстановительным работам привлечены около 250 человек. Администрации муниципалитетов совместно с сотрудниками республиканского управления МЧС проводят оценку повреждений и подсчет причиненного ущерба.

В Кабардино-Балкарии также ведется оценка повреждений, все жизнеобеспечивающие объекты в республике в настоящее время работают в штатном режиме. Стихией в регионе был поврежден госпиталь в Прохладненском районе, где лечат пациентов с коронавирусом, работе объекта это не помешало. "Произошло частичное обрушение поверхностного покрытия фасада здания <…> выбито два окна. В настоящее время создана комиссия для определения объема нанесенного ущерба", - сообщили в республиканском Минздраве.

Стихия не отступает

В результате непогоды жители во многих регионах остались без электричества. К утру четверга электричество в домах большей части населения было восстановлено, отключения оставались в Чеченской Республике. К 17:30 мск четверга энергетики восстановили электроснабжение в Чечне, сообщили ТАСС в "Россети Северный Кавказ". В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае непогода не привела к повреждению каких-либо объектов.

По данным метеорологов, в ближайшие дни на Северном Кавказе существует вероятность повторения мощных гроз и ураганного ветра. В Чечне в пятницу ожидаются сильные дожди с грозой и градом, усилением ветра. В Кабардино-Балкарии региональное управление МЧС ранее распространило штормовое предупреждение о непогоде, которая возможна до конца рабочей недели.

Действие штормового предупреждения сохраняется и в Северной Осетии. По информации республиканского управления МЧС, в пятницу в регионе местами возможны сильные дожди, ливни с грозой и градом, усиление ветра до 23-28 метров в секунду, что соответствует сильному шторму по шкале Бофорта. На Ставрополье в пятницу местами возможен сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с.

В Дагестане в пятницу ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы, ветер преимущественно умеренный. В Карачаево-Черкесии местами прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных территориях может пройти град, сила ветра также в пределах умеренных значений.