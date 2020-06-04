В трех городах Удмуртии развернули дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

ИЖЕВСК, 4 июня. /ТАСС/. Дополнительные койки для пациентов, заразившихся коронавирусом, оборудовали в удмуртских городах Сарапул, Можга, Глазов, а также в поселке Балезино, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

"Отмечу, что в Сарапуле, Можге, Глазове и Балезино все работы уже завершены", - цитирует пресс-служба председателя правительства региона Ярослава Семенова. Так, в сарапульской больнице оборудовали 80 коек, в можгинской - 80, в глазовской - 125, еще 26 мест - в поселке Балезино.

Как отметил Семенов, на данный момент в регионе развернуто около 1 тыс. коек, их количество должны увеличить до 1,5 тыс. "В соответствии с распоряжением Минздрава России у нас должно быть готово 1 500 коек", - сообщил председатель кабинета министров Удмуртии, по словам которого позднее койки оборудуют в городе Воткинске и Воткинском районе, а также в Киясово.

По данным властей Удмуртии, в регионе на 4 июня выявили 865 случаев заражения, 19 из них летальные, 426 человек выздоровели. На стационарном лечении сейчас находятся 148 человек, на аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек. Все пациенты госпитализированы в три учреждения: Республиканскую клиническую инфекционную больницу, Завьяловскую больницу и Первую городскую клиническую больницу Ижевска.

В Можге, Глазове и Сарапуле, по данным республиканского оперштаба, суммарно зарегистрировано 142 случая заражения коронавирусом, большинство - 112 случаев - в Можге, где выявили очаг заражения. В Глазове ранее более 60 сотрудников Чепецкого механического завода (входит в состав топливной компании "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом"), контактировавших с жителями города с подозрением на коронавирус, перевели на самоизоляцию. В круг контактных лиц также попали 153 сотрудника дочерних обществ и подрядных организаций компании. Позднее в муниципалитете около 100 студентов и преподавателей местного колледжа отправили в обсерватор и пункт временного размещения после заражения одной из студенток в общежитии. Также в городе выявили коронавирус у медсестер, работавших в детских садах, после чего на карантин закрыли три учреждения, работавших в режиме дежурных групп, в круг контактных лиц попали около 100 человек.