В Северной Осетии провели онлайн-семинар по заполнению бланков ЕГЭ

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Семинар по заполнению бланков ЕГЭ прошел в онлайн-режиме в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Правильно заполнить бланки ЕГЭ, не допустив досадных ошибок, не менее важно, чем выполнение самих заданий. Еще раз повторить правила был призван обучающий семинар, который в онлайн-режиме провела для выпускников 11 класса учитель школы №42 Владикавказа Наталья Александровна Цхурбаева", - говорится в сообщении.

Эксперт в ходе семинара разъяснила, как правильно заполнить бланки ЕГЭ, а также проанализировала типичные ошибки и дала рекомендации по их недопущению.

Семинар был подготовлен Северо-Осетинским республиканским институтом повышения квалификации работников образования и предназначался участникам ЕГЭ и лицам, привлекаемым к проведению ЕГЭ.

Посмотреть семинар можно на YouTub-канале Института повышения квалификации работников образования.

Единый государственный экзамен начнется 3 июля и продлится до 25 июля. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.