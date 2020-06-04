Фетисов после разлива нефти в Норильске призвал к более бережному отношению к Арктике

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов под Норильском должен стать предупреждением о необходимости пересмотра стратегии развития Арктического региона. Об этом заявил в четверг знаменитый хоккеист, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов.

"Арктика - это уникальный регион нашей планеты, к которому нужно специальное, бережное отношение. У России всегда была особая роль в Арктике - от благополучия данного региона напрямую зависит благополучие нашей страны", - говорится в заявлении Фетисова, распространенном его пресс-службой.

"Текущая ситуация должна стать предупреждением, что нам необходимо пересмотреть стратегию развития в регионе", - отметил посол доброй воли ООН.

Фетисов подчеркнул, что Россия может стать инициатором таких изменений и вынести на обсуждение международного сообщества конструктивные предложения, направленные на то, чтобы экология Арктики была в безопасности. По его словам, РФ следует использовать наилучшие практики и показывать положительные примеры всем государствам-членам Арктического Совета.

"Необходимо разработать правила, технологии или в принципе перейти на альтернативные виды энергоресурсов, чтобы ни изменение климата, ни человеческий фактор, ни какие-либо иные форсмажорные обстоятельства больше никогда не привели к таким последствиям", - заключил Фетисов.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м, которые попали в грунт и водные объекты. По мнению экологов, экосистема на месте аварии будет восстанавливаться не менее десяти лет.