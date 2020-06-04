Фонд защиты китов и деятели культуры обеспокоены рисками повторения "китовой тюрьмы"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Представители Фонда защиты китов и деятели культуры направили заявление с призывом не допустить повторения "китовых тюрем" в России экспертам Российской общественной инициативы (РОИ). По их мнению, разрешение обмена морскими млекопитающими, рожденными в неволе, может привести к возобновлению их отлова для продажи за рубеж.

По мнению авторов заявления, создание системы обмена млекопитающими, рожденными в неволе, которое обсуждается Росрыболовством, может привести к возобновлению отлова косаток и белух, тем самым "создать условия для нелегальных поставок животных в Китай под видом обмена и любыми другими способами".

"Достаточно прокомментировать только одну фразу из проекта решения экспертной рабочей группы, в которой предлагается "поручить Минсельхозу РФ проработать вопросы создания системы обмена морскими млекопитающими, рожденными в неволе". Однако до сих пор в России не родилось в неволе ни одной косатки, ни одной белухи, ни одной гринды, ни одного тихоокеанского белобокого дельфина", - отмечают авторы.

Свои подписки под заявлением поставили более 36 человек, в том числе представители Фонда защиты китов и известные музыканты, писатели, актеры.

Позиция Росрыболовства

В пресс-службе Росрыболовства ТАСС напомнили, что квоты на вылов морских млекопитающих на 2020 год не предусмотрены. При этом процедура выделения квот и установление допустимых объемов изъятия жестко регламентированы и не могут пройти без проведения общественных слушаний и прохождения государственной экологической экспертизы.

"Действующее законодательство не запрещает обмен млекопитающими между океанариумами. Оценивать эти нормы не входит в компетенцию Росрыболовства", - добавил официальный представитель ведомства.