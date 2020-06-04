В Казани объявили выговор фельдшеру, толкавшей лежавшего на асфальте мужчину

КАЗАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Фельдшеру скорой помощи из Казани, толкавшей ногой лежавшего на асфальте мужчину, объявили выговор. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана по итогам проверки инцидента.

В социальных сетях появилось видеозапись, на которой работник скорой медицинской помощи пинает ногами мужчину, лежащего на земле. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана, на видео попала лишь часть инцидента. Мужчина был пьян, нецензурно выражался, не давал себя осматривать и домогался сотрудницы бригады СМП.

"Несмотря на асоциальное поведение мужчины, фельдшер допустила в отношении него некорректные действия, нарушив этические нормы и правила поведения медицинских работников при оказании помощи пациенту. Как выяснилось, 2 июня сотрудницу скорой уже привлекли за этот проступок к дисциплинарной ответственности - ей объявили выговор", -- говорится в сообщении.

Надзорное ведомство установило, что 1 июня бригада станции скорой медицинской помощи приехала на вызов на улицу Фрунзе. На дороге лежал мужчина средних лет. Когда мужчину попытались осмотреть, он начал размахивать руками и ногами, пытаясь ударить сотрудников скорой. При этом, он нецензурно выражался, вел себя неадекватно и не реагировал на устные замечания фельдшера. После этого сотрудница скорой несколько раз толкнула мужчину ногой. Фельдшер отказалась написать заявление на мужчину из-за его хулиганских действий.

"В целях пресечения подобных инцидентов впредь, прокуратура внесла в адрес главного врача ГАУЗ "ССМП" по городу Казани представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства", - говорится в сообщении.