Власти регионов Поволжья перечислили более половины выплат на детей от 3 до 16 лет

ТАСС, 4 июня. Власти регионов Приволжского федерального округа (ПФО) перечислили несколько миллиардов рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет, в общей сложности - более половины положенных средств. Поддержку продолжают оказывать и медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, для них закупают маски, костюмы, а в Кировской области врачу, отработавшему с зараженными коронавирусом пациентами 999 часов, подарили автомобиль, сообщили ТАСС представители региональных органов власти.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 4 июня в ПФО подтверждено более 44 тыс. случаев заражения коронавирусом. Наибольшее их число зарегистрировано в Нижегородской области - 11 169, Башкирии - 3 608 и Саратовской области - 3 457, меньше всего в Удмуртии - 882 случая.

Миллиарды - детям

С 1 июня жители регионов ПФО начали получать выплату в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, подать документы на которую можно до 1 октября. В Башкирии такие выплаты получат порядка 709 тыс. детей, уже поступило более 400 тыс. заявлений, сообщила на совещании в правительстве региона вице-премьер - министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. В Пермском крае выплаты по 10 тыс. рублей положены 440 тыс. детей, более 300 тыс. человек уже получили средства, в Марий Эл разовую выплату получили 60 тыс. семей республики, в Саратовской области семьям уже перечислено более 2,5 млрд рублей.

В Ульяновской области власти намерены максимально упростить получение выплат для жителей. "Для изменения формата работы было введено смс-информирование о назначении единовременной выплаты с именного капитала "Семья". В дальнейшем мы планируем распространить эту практику на весь комплекс предоставляемых услуг. Принято решение о разработке так называемого "Социального кодекса", в который войдет вся необходимая информация о тех или иных видах социальной помощи", - сообщается на сайте правительства региона.

999 часов борьбы

Регионы продолжают поддерживать медицинских работников, которые остаются на передовой борьбы с коронавирусом. Губернатор Кировской области Игорь Васильев вручил ключи от автомобиля Skoda Rapid Алексею Протасову, который победил в конкурсе, организованном Ассоциацией медицинских работников и автомобильным дилером ТСК "Мотор". Протасов одним из первых стал оказывать медпомощь зараженным коронавирусом и отработал с пациентами 999 часов, это самый большой показатель среди всех медработников региона.

Студенты Самарского государственного технического университета (СамГТУ) при помощи 3D-печати создают средства защиты для врачей. Первые изделия собственного производства студенты распространяли среди знакомых врачей, а затем стали изготавливать защитные средства специально для лечебных учреждений. Изготавливают прозрачные щитки-визоры, переходники на маски для установки фильтрующего элемента, держатели для шлангов и заколки для хирургических масок. Материалы студенты в основном покупают сами, но предоставляют их и неравнодушные граждане.

В Пермском крае благотворители - банковские организации, крупные газовые, энергетические предприятия и местные жители - перечисляют средства в краевой фонд по борьбе с коронавирусом, созданный в конце марта по инициативе врио главы региона Дмитрия Махонина. На сегодня фонд собрал более 156 млн рублей, а также десятки тыс. средств защиты и медицинское оборудование. Более 150,5 млн рублей потратили на закупку масок, костюмов, бытовых принадлежностей для врачей.

Жители регионов ПФО стараются помочь также и пожилым людям. Как сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, волонтеры республиканской федерации бокса в рамках акции "Поддержка" помогли ветеранам спорта, а также ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и многодетным семьям во время ограничений, связанных с коронавирусом. 125 ветеранов различных видов спорта получили от федерации помощь в виде продуктов питания, масок и антисептиков. "Благодаря волонтерам удалось обеспечить быструю и бесперебойную доставку средств защиты даже в самые дальние районы, 2,5 тыс. масок и 100 литров антисептика по всей республике доставили тем, кто обратился на горячую линию", - сообщил министр спорта республики Александр Варшавский.

Рост числа заболеваний

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в ПФО продолжается. В четверг Башкирия побила рекорд по выявленным за сутки случаям заражения коронавирусом, число инфицированных впервые превысило 100 и составило 107. "У нас увеличилось количество заболевших старшей возрастной группы, при этом остается довольно высоким ежесуточный прирост по случаям внебольничной пневмонии" - сообщил на брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин, пояснив, что рост заболеваемости отмечается в так называемых семейных очагах, когда идет заражение всей семьи.

Очаг коронавируса зафиксирован в больнице в Ульяновской области, где инфекцией заразились 17 медицинских работников. Одна из причин распространения инфекции - неквалифицированные действия руководства больницы, сообщил в четверг глава региона Сергей Морозов в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

В Нижегородской области, которая остается лидером в ПФО по числу заражений, за сутки подтверждено 319 новых случаев. 19 медицинских учреждений в Нижнем Новгороде и 14 в районах области перепрофилированы для оказания помощи зараженным коронавирусом. По словам замгубернатора, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, власти рассматривают возможность увеличить коечный фонд для тех, кому будет требоваться социальная самоизоляция.

"Многие переносят вирус бессимптомно, но при этом слабовыраженное течение болезни у определенных групп населения важно контролировать, желательно это делать централизованно. Вводим для этого дополнительные койки. Они будут иметь больше социальный, нежели медицинский статус", - цитирует замгубернатора пресс-служба.

Тем не менее, как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, в Нижнем Новгороде и области возобновили свою работу сельскохозяйственные ярмарки, в общей сложности девять торговых площадок. Эта мера была необходимой, поскольку для фермеров такие ярмарки - основной канал сбыта продукции, а для многих подсобных хозяйств - вовсе единственный источник дохода.

О пандемии

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,3 млн человек, свыше 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.