В университете в Миннеаполисе учредили стипендию имени Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Стипендия имени Джорджа Флойда - афроамериканца, смерть которого стала поводом для массовых протестов в США, - учреждена в четверг в Северном центральном университете Миннеаполиса (штат Миннесота). Об этом объявил президент университета Скотт Хэгэн во время мемориальной службы по Флойду, проходившей на территории учебного заведения. Трансляцию вела телекомпания CNN .

"Стипендия имени Джорджа Флойда должна вдохновить молодых темнокожих лидеров, - заявил Хэгэн, добавив, что в стипендиальный фонд уже поступили пожертвования в размере $52 тыс. - Я призываю всех президентов университетов в США учредить свои стипендии имени Джорджа Флойда". "Настало время инвестировать средства в новое поколение темнокожих американцев, которые могут и готовы стать лидерами в нашей стране, и поэтому президентам университетов следует действовать совместно", - добавил он.