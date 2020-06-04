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Главный инфекционист призвал протестующих в США сдать анализы на коронавирус

Риск заразиться во время протестов крайне высок, указал директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Участники проходящих в США демонстраций должны сдать анализ на новый коронавирус в связи с тем, что риск заразиться им во время протестов крайне высок. Об этом сообщил в четверг директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд, выступая на слушаниях в подкомитете по труду, здравоохранению и социальным службам, образованию и связанным с ними госучреждениями комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

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"Мы действительно хотим, чтобы эти люди как следует оценили все, прошли тестирование и, безусловно, ушли оттуда (с улиц - прим. ТАСС). Я думаю, что, к сожалению, существует вероятность того, что это рассадник [инфекции], - считает Редфилд. - С целью свести это к минимуму каждый должен осознавать, что в его интересах защищать своих близких и [сказать]: "Эй, я вышел [на демонстрацию], мне нужно пройти тестирование". Руководитель ЦКПЗ добавил, что в американской столице, где также проходили беспорядки, уровень распространения инфекции остается довольно высоким. По его словам, во многих крупных городских агломерациях, где также проходили митинги, до этого ситуация с коронавирусом была непростой.

У Редфилда спросили, порекомендует ли он Белому дому отказаться от практики применения слезоточивого газа для разгона протестующих в связи с тем, что это вещество вызывает кашель и способствует распространению инфекции. Он назвал эту проблему "важным моментом" и посоветовал демонстрантам носить маски, добавив, что поднимет эту тему на следующем заседании межведомственной рабочей группы, созданной ранее Белым домом в целях борьбы с новым коронавирусом в стране.

Несмотря на рекомендации властей по социальному дистанцированию, тысячи американцев, нарушив их, принимают участие в массовых протестах и беспорядках после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, после чего он умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типаБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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