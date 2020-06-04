Аномальное тепло прогнозируют синоптики в европейской части России в ближайшие дни

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Температурный фон выше нормы установится на большей части территории европейской части России с субботы. В Северо-западном федеральном округе и на северо-востоке территории аномалии будут достигать 10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Потепление коснется всей европейской части России. С субботы температура выше нормы на 2-4 градуса на большинстве территории. Особенно тепло в Северо-Западном федеральном округе и на северо-востоке территории. Например, в Санкт-Петербурге в начале следующей неделе очень высокие температуры - на 5-6 градусов выше нормы, в Псковской, Новгородской областях, в Коми, на севере Урала, в Перми - на 8-10 градусов выше нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такая аномально теплая погода сохранится на европейской части России минимум до 10 июня.

Аномальное тепло не обойдет стороной и столицу. В Москве температурные аномалии в ближайшие дни будут достигать 6 градусов.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве ожидается 19-21 градус тепла, в субботу - 22-24 градуса тепла, в воскресенье - 25-27 градусов тепла, в понедельник и вторник - 23-28 градусов тепла, в среду - 26-31 градус тепла.