Опрос: при появлении симптомов коронавируса 17% россиян скорее выберут самолечение

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Почти каждый пятый россиянин (17%) при появлении признаков коронавируса скорее предпочтет самолечение, чем визит к врачу, при этом 41% попробуют проконсультироваться с доктором по телефону. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга "Ромир".

По данным опроса, 31% респондентов при проявлении симптомов пойдут в ближайшие медучреждения, 12% сделают это вместе с семьей. 38% опрошенных отметили, что в период пандемии ограничили посещение больниц и поликлиник, а 41% заявили, что всегда их избегали.

Страх заболеть

Более 50% участников исследования сообщили, на данный момент не готовы путешествовать из-за пандемии. По той же причине респонденты, в первую очередь москвичи, планируют избегать общественного транспорта и такси.

Как отметил управляющий директор и партнер BCG, руководитель экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов, уровень тревожности в отношении наиболее пострадавших сегментов - путешествий, развлечений и походов в ресторан - снизился на 7-10% по сравнению с апрелем.

"Интересно наблюдать микс новых и докризисных привычек. Так, после снятия карантина люди хотят продолжить готовить дома, проводить время с семьей, а также гулять, заниматься спортом и ходить в гости", - отметил эксперт.

При этом 55% респондентов заявили, что смогут считать, что ситуация находится под контролем только, когда в России перестанут выявлять новые случаи коронавирусной инфекции, 47% - когда появится вакцина против нового вируса, 33% - когда государство снимет все ограничения.

"Уже сейчас мы видим, что такие понятия, как социальная дистанция и избегание общественных мест, онлайн-медицина, бесконтактная доставка и чистота, прочно войдут в новые стандарты", - добавила исполнительный директор исследовательского холдинга "Ромир" Инна Караева.

Исследование проводилось в мае, в нем приняли участие более 1,2 тыс. респондентов по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве.