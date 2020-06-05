Дело журналиста Ивана Голунова. Что происходит сейчас?

Почти год назад, 6 июня 2019 года, сотрудники МВД задержали в Москве журналиста "Медузы" (ранее работавшего в "Новой газете", РБК, на радиостанции "Дождь" и пр.) Ивана Голунова и предъявили ему обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня с него сняли все обвинения и прекратили уголовное преследование. ТАСС — о том, как развивались события и что происходит сейчас.
Что случилось?
Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. Как сообщила тогда пресс-служба МВД по Москве, при личном досмотре у него обнаружили около 4 г метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире — еще 5 г кокаина. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Защита журналиста обжаловала решение о домашнем аресте.
11 июня уголовное преследование Ивана Голунова прекращено. Решение принято "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", по словам министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита настаивала на том, что запрещенные вещества ему подкинули. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что корреспондента могут преследовать из-за профессиональной деятельности.
Почему коллеги и общество не поверили в его причастность к наркоторговле?
В первую очередь из-за фотографий, сделанных якобы в квартире Голунова.
В новости о задержании, которая была опубликована на сайте МВД РФ, содержались фотографии подпольной нарколаборатории: пакеты с порошками, бутыли с химическими реактивами. Уточнялось, что эти снимки сделаны во время обысков в квартире журналиста на Вешняковской улице.
Сразу после этого знакомые и коллеги Голунова, которые бывали у него в гостях, заявили, что эти фотографии не могли быть сделаны у него дома. В правдивости фотографий усомнились не только близкие знакомые — помещение на снимках мало напоминало жилое и не было похоже на ту квартиру, фото из которой журналист публиковал в своих соцсетях.
Через пару часов в пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что только одна фотография из девяти опубликованных сделана в квартире журналиста. А "остальные фотографии, размещенные на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный".
Как дело Голунова получило широкий общественный резонанс?
Днем 7 июня рядом со зданием МВД в Москве на Петровке, 38 начались одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Вскоре на улицы к зданиям МВД начали выходить люди в других городах страны.
Актер Константин Хабенский на церемонии открытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи начал речь со слов поддержки Ивана Голунова, назвав его "неудобным журналистом, который пытается говорить правду". Утром 10 июня газеты РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" вышли с одинаковыми первыми полосами в защиту Голунова ("Я/МЫ Иван Голунов").
Делом заинтересовались правозащитные организации и органы власти. Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов попросила Генпрокуратуру и ФСБ России провести проверки в связи с задержанием Голунова. Союз журналистов России просил главу МВД РФ Владимира Колокольцева инициировать проверку действий полиции. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой взять на личный контроль. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проинформировала президента РФ Владимира Путина о деле журналиста.
Действительно ли при задержании Голунова были нарушения?
Адвокаты журналиста сообщили, что при задержании были допущены следующие нарушения.
Голунова задержали днем 6 июня, а протокол составили ночью на 7 июня. "Больше суток он не спал, не ел, не пил и не понимал происходящее. Это было настоящей пыткой, и это будет обжаловано в ЕСПЧ по третьей статье Конвенции о защите прав человека", — заявил тогда адвокат журналиста Дмитрий Джулай.
По данным защиты, полицейские применили физическое насилие при задержании. В московской больнице №71, куда Ивана Голунова привезли на скорой помощи в субботу, 8 июня, с жалобами на плохое самочувствие, рассказали, что "у него есть ссадина в области спины и небольшая гематома, в просторечии — синяк, под левым глазом". Подозрение на сотрясение мозга и переломы костей, с которыми его доставили в больницу, в результате обследования не подтвердилось, по словам главврача городской клинической больницы №71 Александра Мясникова.
Позже бывший полицейский Максим Уметбаев, впоследствии обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста, признался, что ударил Голунова и извинился перед ним.
Также Иван Голунов заявил в суде: "Больше 14 часов не мог сообщить близким о задержании, а полицейские говорили, что адвокат мне не полагается до того, как позвонит следователь".
Проводили ли тогда какие-либо экспертизы? Каковы их результаты?
Да. После задержания Иван Голунов сдал смывы с рук и срезы ногтей для проведения экспертизы. Эксперты МВД не обнаружили следов наркотических средств на смывах с ладоней и под ногтями задержанного.
Лабораторное исследование не обнаружило в его анализах следов наркотиков. Также эксперты не нашли отпечатков пальцев Голунова на изъятых во время обыска в его квартире предметах.
Более подробно о том, как развивались события с 6 до 11 июня прошлого года, читайте в нашей хронике.
Что происходит после прекращения дела против Голунова?
Из МВД уволили пятерых полицейских, принимавших участие в его задержании, а также начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
19 декабря 2019 года стало известно, что в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.
В конце января 2020 года суд арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца. А также бывших сотрудников отделения — Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, которые участвовали в задержании Голунова.
Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
Позднее один из арестованных — Денис Коновалов признал вину и дал показания на других фигурантов дела, в том числе на бывшего начальника Игоря Ляховца.
Где сейчас находятся обвиняемые по этому делу?
Четверо обвиняемых (кроме Коновалова) находятся под арестом в СИЗО, Денис Коновалов — под домашним арестом до 7 сентября.
Другие участники дела вину не признали. Следствие проводило многочасовую очную ставку между Иваном Голуновым и экс-полицейским Акбаром Сергалиевым по делу о превышении полномочий. Сергалиев отрицает причастность к преступлениям и утверждает, что действовал в рамках закона.