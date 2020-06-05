Дело журналиста Ивана Голунова. Что происходит сейчас?

Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. Как сообщила тогда пресс-служба МВД по Москве, при личном досмотре у него обнаружили около 4 г метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире — еще 5 г кокаина. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Защита журналиста обжаловала решение о домашнем аресте.

11 июня уголовное преследование Ивана Голунова прекращено. Решение принято "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", по словам министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита настаивала на том, что запрещенные вещества ему подкинули. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что корреспондента могут преследовать из-за профессиональной деятельности.