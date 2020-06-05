Посольство России в Аргентине эвакуировали дважды за неделю из-за сообщения о бомбе

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудников посольства России в Буэнос-Айресе дважды эвакуировали на этой неделе из-за поступивших сообщений о взрывном устройстве, которые не подтвердились. Об этом сообщили ТАСС в четверг в дипмиссии.

"В адрес посольства России в Аргентине действительно поступили электронные сообщения о заложенном взрывном устройстве. Персонал был незамедлительно эвакуирован", - сказали в посольстве.

Как сообщили в дипмиссии, дипломаты уведомили об угрозе аргентинскую полицию. "В результате состоявшихся проверочных мероприятий взрывное устройство обнаружено не было", - добавили в посольстве. Сообщения о бомбе поступили в адрес дипмиссии 1 и 4 июня.

Ранее сообщение о бомбе получило посольство РФ в Бразилии. Проверка не подтвердила наличие взрывного устройства.