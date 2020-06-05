{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство России в Аргентине эвакуировали дважды за неделю из-за сообщения о бомбе

Информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудников посольства России в Буэнос-Айресе дважды эвакуировали на этой неделе из-за поступивших сообщений о взрывном устройстве, которые не подтвердились. Об этом сообщили ТАСС в четверг в дипмиссии.

"В адрес посольства России в Аргентине действительно поступили электронные сообщения о заложенном взрывном устройстве. Персонал был незамедлительно эвакуирован", - сказали в посольстве.

Как сообщили в дипмиссии, дипломаты уведомили об угрозе аргентинскую полицию. "В результате состоявшихся проверочных мероприятий взрывное устройство обнаружено не было", - добавили в посольстве. Сообщения о бомбе поступили в адрес дипмиссии 1 и 4 июня.

Ранее сообщение о бомбе получило посольство РФ в Бразилии. Проверка не подтвердила наличие взрывного устройства.

Теги
АргентинаРоссия
В Якутии возбудили административное дело о загрязнении реки в Алданском районе
Специалисты выявили загрязнение реки Ыллымах в зоне промышленной деятельности ООО "Прогресс"
Читать полностью