В Приморье с 7 июня отменят обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в регион

"Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. Новый порядок въезда начнет действовать с воскресенья, 7 июня. Прибывающим в Приморье необходимо указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адреса проживания. После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин", - говорится в сообщении.

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Приморского края вводят новый порядок въезда в край пассажирским транспортом, который снимает необходимость обязательного 14-дневного карантина. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

В настоящее время пассажирское сообщение с Китаем и КНДР, с которыми у Приморья есть общая граница, закрыто. Власти края с февраля по апрель организовывали трансграничные автобусные коридоры для вывоза Россиян, застрявших в КНР из-за пандемии коронавируса. При этом, гости из других регионов России могут прибыть в Приморский край воздушным транспортом. В аэропорту уже ведется анкетирование по форме, установленной Роспотребнадзором.

Общее количество пациентов с установленным диагнозом новая коронавирусная инфекция в Приморье составляет 2 211. Успешно прошли лечение с начала эпидемии 1 290 приморцев, умер 21 человек. В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест.