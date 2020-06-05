Врачи из Москвы прибыли на Камчатку для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом

"На Камчатку прибыли врачи на помощь в борьбе с коронавирусом. Уже завтра три опытных специалиста из Москвы приступят к работе в учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июня. /ТАСС/. Врачи из Москвы прилетели на Камчатку, чтобы помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевого Минздрава.

Ранее в Камчатском краевом медколледже ТАСС сообщали, что кадровый состав медиков полуострова усилят и выпускниками учебного заведения. Кроме того, в регион направлены три бригады военных врачей из Хабаровска - они работают с пациентами, зараженными коронавирусом.

В конце мая стало известно о массовом заражении сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском коронавирусной инфекцией. Власти региона подтвердили, что 44 сотрудника были инфицированы. Врио губернатора края Владимир Солодов отстранил от должности главного врача станции за нарушение правил санитарной безопасности и дисциплины.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с коронавирусом.

Режим полной самоизоляции ввели на Камчатке с 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 984 случая заражения коронавирусом. 384 человека выздоровели, 18 пациентов умерли.