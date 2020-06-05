Опрос: порядка 74% родителей считают, что пандемия негативно скажется на результатах ЕГЭ

"Большинство (74%) родителей школьников считает, что пандемия новой коронавирусной инфекции отрицательно скажется на результатах ЕГЭ выпускников. Почти каждый пятый (21%) респондент уверен, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на итоги выпускных экзаменов, и только 5% родителей рассматривают такое возможное влияние с положительной стороны", - говорится в материалах.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Порядка 74% опрошенных родителей школьников в России считают, что пандемия коронавируса отрицательно скажется на результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС данные опроса, проведенного специалистами сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart", который разработан компанией Skyeng и издательством "Просвещение".

При этом только 33% родителей считают, что следовало бы предусмотреть технологию проведения ЕГЭ в дистанционном формате, остальные 67% опрошенных высказались против такой идеи.

Авторы также узнали, как родители относятся к перспективе начать новый учебный год дистанционно. Подавляющее большинство родителей - 85% - относятся к этому отрицательно, каждый десятый принял такую вероятность с нейтральной позицией, и только 5% родителей положительно оценили такую возможность.

Проблемы родителей и школьников

Опрошенные родители рассказали и о проблемах, с которыми пришлось столкнуться во время дистанционного обучения. Так, 42% респондентов считают, что главной проблемой этого периода является ухудшение качества образования, 40% опрошенных выразили беспокойство возможным ухудшением здоровья детей, которое может быть связано с отсутствием режима труда и отдыха, необходимой физической нагрузки и т. п. Порядка 38% родителей отметили возросшую нагрузку, так как приходилось принимать более активное участие в обучении ребенка. Также родителям (30%) было тяжело справиться со стрессом и другими эмоциональными трудностями в этот период. Почти каждый четвертый (26%) респондент отметил технические проблемы.

Для школьников самой большой проблемой дистанционного обучения стала возросшая нагрузка, об этом заявили 29% опрошенных детей. В комментариях к опросу школьники отмечали, что стали тратить больше времени на выполнение домашних заданий и самостоятельное изучение материала. Почти каждый седьмой (14%) ученик столкнулся с техническими трудностями или отсутствием компьютера для занятий. На проблему нехватки живого общения и другие эмоциональные трудности пожаловались 12% школьников.

Как отметила руководитель департамента внешних коммуникаций группы компаний "Просвещение" Кристина Колесникова, формат, на который вынуждены были перейти все участники учебного процесса, требует принципиально новых подходов. "Это должны быть не 40-минутные лекции на экранах с объемными домашними заданиями для детей и родителей, а вовлекающие занятия, которые не превышают нормы нагрузки и учитывают индивидуальные потребности каждого ученика", - приводятся в материалах слова Колесниковой.

Опрос проведен в мае 2020 года во всех округах России среди 1 200 школьников и 4 200 родителей.

Начало ЕГЭ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.