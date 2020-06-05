Военные инженеры прибыли в Мурманск для восстановления моста через реку Кола

ОЛЕНЕГОРСК (Мурманская область), 5 июня. /ТАСС/. Военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола - Выходной в Мурманской области. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"В Оленегорск (Мурманская обл.) из Нижегородской области тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля "КамАЗ", военнослужащие инженерно-саперного подразделения со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами", - сказали в ведомстве.

Там также сообщили, что в Мурманскую область направляются личный состав и специальная техника подразделения железнодорожных войск ЗВО из Брянской области.

В Минобороны уточнили, что в работах по восстановлению моста будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО. Объем земляных работ составит свыше 60 тыс. кубических метров.

Ситуация на железнодорожном мосту

1 июня в Кольском районе под Мурманском при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. В Кольском районе введен режим ЧС. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. В обратном направлении также организована доставка.

К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента России Владимира Путина подключили железнодорожные войска Министерства обороны России.

Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году.