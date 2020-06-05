Рекордное число военнослужащих примет участие в параде Победы в Белогорске

ТАСС, 5 июня. Участниками парада в честь 75-летия Победы в городе Белогорске Амурской области примет рекордное число военнослужащих - 1 400, сообщает в пятницу пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Парадные расчеты войск Белогорского гарнизона Восточного военного округа приступили к тренировкам. В честь 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне спланировано задействовать около 1 400 военнослужащих, что является максимальным количеством войск привлекаемым к парадам в истории гарнизона", - говорится в сообщении.

Всего в параде примут участие 15 сводных рот, в том числе военнослужащие-женщины, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и военнослужащие авиационного соединения дальней авиации ВКС России. Гарнизонные тренировки на главной площади города планируется провести 13, 15, 17 и 20 июня.

Для защиты военнослужащих от заражения новым коронавирусом будет проведена дезинфекция транспортных средств, помещений для проживания личного состава, все участники тренировок будут находиться под наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Также участники парада будут обеспечиваться перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где проводится парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы на Красной площади.