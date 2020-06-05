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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Канье Уэст пожертвовал $2 млн родным Джорджа Флойда и других жертв насилия в США

Деньги пойдут на оплату обучения в колледже шестилетней дочери убитого афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст пожертвовал 2 млн долларов родственникам Джорджа Флойда и других афроамериканцев из числа жертв насилия или непропорционального применения силы в США. Об этом официальный представитель певца сообщил в четверг телекомпании ABC.

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Средства Уэста, который является мужем фотомодели Ким Кардашьян, пойдут среди прочего на оплату обучения в колледже шестилетней дочери Флойда. Остальные пожертвования будут перечислены благотворительным организациям, связанным с Амадом Орбери, а также предпринимателям родного города певца Чикаго (штат Иллинойс).

Темнокожий Орбери был застрелен в феврале недалеко от Брансуика (штат Джорджия), когда совершал пробежку. По данным властей, в Орбери стрелял из дробовика белый местный житель Трэвис Макмайкл. Он и его отец Грегори Макмайкл, предположительно, посчитали, что афроамериканец незаконно проник в частный дом и попытались самостоятельно его задержать.

 

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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