Жители части России 5 июня увидят полутеневое затмение Луны

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полутеневое затмение Луны, которое произойдет вечером 5 июня, будет видно жителям большей части европейской территории России и юго-запада Сибири. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Полутеневое затмение Луны, в результате которого должен потемнеть южный край ее диска, начнется 5 июня в 20:46 по московскому времени и завершится в первые минуты следующего дня. Максимальная фаза затмения (0,568) наступит в 22:25 по московскому времени. Ожидается, что в этот момент в полутень Земли с южного края погрузится практически половина Луны.

"До границы тени Земли ее будет разделять 13 угловых минут, поэтому заметить потемнение южного диска Луны глазом будет невозможно. Это полутеневое затмение можно будет зафиксировать только фотографически или с помощью фотометрической аппаратуры. В России полутеневое лунное затмение можно будет наблюдать из европейской части страны (кроме севера) и с территории юго-запада Сибири", - сказали ТАСС в планетарии.

Лунное затмение также будет видно на большей части территории Европы и Азии, в Австралии, Африке, в юго-восточной и восточной частях Южной Америки и других регионах. 21 июня жители планеты станут свидетелями кольцеобразного затмения Солнца.

В 2020 году жители Земли в общей сложности станут свидетелями шести затмений - двух солнечных и четырех лунных. Среди них есть и полное затмение Солнца, которое произойдет 14 декабря и будет видно с территории Аргентины и Чили.