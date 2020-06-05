В Улан-Удэ прошли первые тренировки перед парадом Победы

УЛАН-УДЭ, 5 июня. /ТАСС/. Первые тренировки парадных расчетов и военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) состоялись в Улан-Удэ в преддверии парада, посвященного 75-летию Великой Победы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ВВО.

24 июня парад Победы в Улан-Удэ пройдет в центре города, на площади Советов.

"В Улан-Удэ, на территории аэродрома Восточный, состоялись первые тренировки перед парадом Победы, который пройдет 24 июня текущего года. Под звуки марша сводного духового оркестра правильные и слаженные действия в составе парадных подразделений отработали более 1 тыс. военнослужащих", - сообщили в ВВО.

В составе механизированной колонны тренировались экипажи бронеавтомобилей, "Рысь" и "Тигр", реактивных систем залпового огня "Град-М" и "Ураган", артиллерийских установок "Мста-С", бронетранспортеров БТР-82, а также пусковых установок ракетного комплекса "Искандер-М". "На самом параде колонну военной техники возглавит легендарный танк Т-34, ранее восстановленный специалистами ремонтного подразделения", - напомнили в пресс-службе.

Тренировки проводились с учетом соблюдения мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции, в индивидуальных средствах защиты. "Перед началом тренировки территория аэродрома была обработана дезинфицирующим раствором, а на контрольно-пропускном пункте осуществлялась специальная обработка въезжающего транспорта и осмотр личного состава", - отметили в ВВО.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.