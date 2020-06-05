Половина опрошенных россиян рассчитывает вернуться к прежней форме занятости в июле

Исследование проводилось на основе телефонного опроса с 22 по 24 мая, где выборка составила 1837 наблюдений, и онлайн-опроса с 22 по 25 мая, в котором приняли участие 4,3 тыс. человек.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Половина опрошенных россиян, перешедших на "удаленку" или отправившихся в отпуск в связи с пандемией, надеется вернуться к прежней форме занятости в следующем месяце. Об этом свидетельствуют результаты исследования ИНСАП РАНХиГС, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Половина тех, кто весной 2020 года столкнулся с изменениями в характере своей занятости (перешли на удаленную работу или сокращенное рабочее время, оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск), считают, что в следующем месяце они вернутся к прежней форме занятости", - говорится в тексте исследования.

Опрос показал, что изменения в сфере организации трудовой деятельности затронули около 60% всех занятых. Среди 908 опрошенных по данному вопросу 222 человека перешли на "удаленку", 85 - на сокращенное рабочее время, 47 - в оплачиваемый отпуск, 33 - в неоплачиваемый отпуск, 81 - потеряли работу.

"Основным способом минимизации издержек на рабочую силу стало снижение заработных плат, которое коснулось каждого третьего работника. При этом основное снижение трудовых доходов наблюдалось у работающих не по найму, то есть у индивидуальных предпринимателей и самозанятых", - отмечается в исследования. Кроме того, почти 9% опрошенных лишились работы, столько же перешли на сокращенное рабочее время, 4% были отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Согласно результатам исследования, порядка 35% россиян, обратившихся в службу занятости в этом году, уже получают пособие по безработице. "Примерно каждый пятый из подавших заявку [на получение пособия по безработице] пока ждет результата ее рассмотрения, а 35% данной группы получили статус безработного и стали получателями пособия", - говорится в тексте опроса. Среди тех безработных, кто обратился в службу занятости, большинство -78% - сделали это в марте - мае.