На реках в Норильске установили девять боновых заграждений протяженностью более 1 км

НОРИЛЬСК, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты установили девять боновых заграждений на реках Амбарная и Пясино для предотвращения дальнейшего разлива дизельного топлива, попавшего в воду. Как сообщили ТАСС в пятницу в оперативном штабе, их протяженность составляет более 1 км.

"Завершены работы по установке девяти боновых заграждений протяженностью 1 150 м, семь из них - в 3 км выше по течению от устья реки Амбарная, еще две линии дополнительных боновых заграждений - в месте выхода реки Пясина из озера Пясино", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Норильск доставлено 20 тонн боновых заграждений.