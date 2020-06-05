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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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На реках в Норильске установили девять боновых заграждений протяженностью более 1 км

Всего в город доставили 20 тонн боновых заграждений

НОРИЛЬСК, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты установили девять боновых заграждений на реках Амбарная и Пясино для предотвращения дальнейшего разлива дизельного топлива, попавшего в воду. Как сообщили ТАСС в пятницу в оперативном штабе, их протяженность составляет более 1 км.

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"Завершены работы по установке девяти боновых заграждений протяженностью 1 150 м, семь из них - в 3 км выше по течению от устья реки Амбарная, еще две линии дополнительных боновых заграждений - в месте выхода реки Пясина из озера Пясино", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Норильск доставлено 20 тонн боновых заграждений. 

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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