В Роскачестве назвали самые опасные продукты

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Роскачество признало самыми опасными продуктами свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк, самыми безопасными - водку и растительное масло. Об этом говорится в сообщении организации.

Как пояснили в организации, проведя десятки исследований качества продуктов питания и напитков, эксперты обобщили все данные. В каждой категории было подсчитано количество небезопасных товаров и товаров с высоким качеством с рейтингом 4,5 и выше. В каждой продуктовой категории был рассчитан процент безопасных продуктов от общества числа исследованных торговых марок. В категории должно быть не менее 17 торговых марок.

"Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными - свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, 16 марок коньяка не прошли тесты Роскачества на безопасность и ни одна не получила Знак качества. Наиболее распространенное нарушение для коньяка в том, что он может быть приготовлен из спирта невиноградного происхождения. Среди напитков самыми безопасными признаны, кроме упомянутой водки, - пиво светлое и томатный сок. Наибольший риск в этой категории, по данным специалистов, представляют микроорганизмы, недостаточно очищенная вода и компоненты ароматизаторов.

Сметана и клубничный йогурт - самые безопасные молочные продукты, считают в Роскачестве. Самые небезопасные - творог и масло сливочное 82,5% жирности. В некачественной молочке эксперты чаще всего встречали кишечную палочку, антибиотики и растительные жиры.

Среди круп наиболее безопасной можно считать гречку. В некачественных крупах, по данным Роскачества, можно найти живых и мертвых жуков, пестициды и металломагнитные примеси. Икра лососевых была признана самым небезопасным продуктом в категории "Рыба и морепродукты". Пять раз в рыбных продуктах эксперты находили кишечную палочку, четыре раза - стафилококк и вредные бактерии.

Результаты проверок мяса и бакалеи

Самыми небезопасными мясными продуктами, кроме свиного шашлыка, можно считать пельмени и фарш "Домашний". Самым безопасным - куры бройлеры. Антибиотики, кишечную палочку и превышенное количество микроорганизмов эксперты находили в опасных для здоровья продуктах этой категории.

Из бакалейного отдела наиболее безопасными продуктами стали сушки и пищевая соль. Некачественные продукты здесь могут содержать кишечную палочку, охратоксин А и возбудителя картофельной болезни.