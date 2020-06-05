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Пандемия коронавируса нового типа

Япония планирует начать вакцинацию от коронавируса в первой половине 2021 года

Министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като отметил, что ведущие японские фармацевтические компании и исследовательские институты ведут работу над созданием вакцины и лекарств от инфекции

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Японии ставит перед собой задачу начать вакцинацию населения от коронавируса в первой половине 2021 года. Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

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"Мы стремимся к скорейшей реализации [вакцинации], цель - первая половина 2021 года", - приводит его слова японское общественное телевидение. Он также отметил, что в настоящее время ведущие японские фармацевтические компании и исследовательские институты ведут работу над созданием вакцины и лекарств от коронавируса.

Ранее министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура также подчеркивал, что работа над созданием и производством вакцины и лекарств от нового коронавируса активизирована по всей стране.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,7 тыс., умерли более 920 человек. Свыше 15,5 тыс. выздоровели.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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