Власти Сингапура планируют выдать всем жителям устройства для отслеживания контактов

СИНГАПУР, 5 июня. /ТАСС/. Власти Сингапура ведут разработку портативных устройств, которые планируется выдать каждому жителю города-государства для отслеживания контактов с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом рассказал в пятницу в парламенте министр иностранных дел Вивиан Балакришнан, который также курирует вопросы цифрового правительства.

"Если подобные устройства во время испытаний покажут свою эффективность, то мы сможем распространять их среди всех жителей", - отметил он и подчеркнул, что, "таким образом, сингапурцы будут более защищены" [от коронавируса]. Министр также рассказал, что устройства могут быть приняты, если "не будут устранены проблемы с запущенным в марте приложением TraceTogether".

По его словам, "оно хорошо работает на платформе Android, но есть сложности с операционной системой iOS". В частности, на Iphone программа не работает в фоновом режиме, поэтому пользователь постоянно должен ее активировать. "В связи с этим мы не требуем от жителей обязательного использования приложения", - признал Балакришнан.

Пользователь регистрируется в TraceTogether, получив СМС с подтверждением, таким образом ему присваивается уникальный номер. После этого приложение, которое работает через Bluetooth, автоматически будет обмениваться этим номером с другими пользователями, находящимися в радиусе метра. Полученная зашифрованная информация хранится около двух-трех недель. Если у одного пользователей TraceTogether будет обнаружен коронавирус, то сотрудники Минздрава смогут установить максимальный круг, с кем человек пересекался за последнее время. В правительстве подчеркивают, что программа не собирает личную информацию о человеке, местах его посещения и прочем.

Кроме того, с 12 мая в стране запущена система цифровой регистрации посещения практически всех заведений - SafeEntry. Чтобы зайти куда бы то ни было, нужно сканировать QR-код, который автоматически получает информацию с установленного в телефоне приложения SingPass - аналога портала госуслуг. При его отсутствии придется вручную вводить персональную информацию, в том числе номер удостоверения личности, телефон. Пользоваться системой SafeEntry необходимо будет и при поездках на такси. Если смартфона нет, то на входе в заведение или учреждение местные служащие сканируют документы.