Опрос: более 70% российских студентов заявили о дефиците общения при обучении онлайн

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Свыше 70% опрошенных студентов вузов России пожаловались на нехватку очного общения со своими сокурсниками и преподавателями во время дистанционного обучения. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, проведенного рейтинговым агентством RAEX.

"Главный недостаток дистанционного обучения - дефицит общения: 70,2% студентов заявили, что им не хватает очного общения с сокурсниками и преподавателями; 36,9% молодых людей признались в том, что им трудно организовать свою работу. А 33,8% отметили такой недостаток, как урезанный формат обучения, при котором нет лабораторных, практикумов", - говорится в материалах.

Среди плюсов дистанционного образования более половины респондентов назвали возможность планировать свое время и повышение навыков самостоятельной работы. "Среди наиболее доступных форматов дистанционного образования более 90% опрошенных студентов выделяют электронную переписку с преподавателями. 75,3% студентов получают задания в виртуальном личном кабинете. 72,3% выполняют интерактивные задания (тесты, опросы и др.). Более продвинутые форматы, например, посещение видеосеминаров, доступны менее чем 70% учащихся", - отмечается в материалах.

Кроме того, 58,1% опрошенных студентов российских вузов выразили недовольство работой техники во время дистанционного обучения. При этом в столице на проблемы со связью, низкий функционал приложений, перебои в работе ресурсов пожаловались 47% опрошенных, в регионах - 71,2%. "Полностью техническими решениями удовлетворены лишь 13,6% студентов", - сообщается в материалах.

Авторы опроса отмечают, что большинству российских вузов пока не удается полностью перевести преподавание всех предметов на удаленный формат. В среднем по России лишь 40,9% студентов заявили о дистанционной доступности 100% изучаемых предметов. И если в Москве о полной доступности заявили 52,2% опрошенных, то в регионах - 29,2%.

Опрос проведен рейтинговым агентством RAEX в мае 2020 года, в нем приняло участие более 6 000 студентов из 153 вузов России.

Переход в онлайн

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. В конце мая министерство поручило вузам и научным организациям снимать ограничения из-за коронавируса в зависимости от ситуации в регионе, где они расположены.