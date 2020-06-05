В США рассчитывают получить вакцину от коронавируса до конца года

ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Одна или несколько вакцин от нового коронавируса будут готовы в США до конца нынешнего года. Об этом сообщил в четверг директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд, выступая на слушаниях в подкомитете по труду, здравоохранению и социальным службам, образованию и связанным с ними госучреждениями комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

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Он напомнил, что процесс разработки вакцины в стране курируют министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, а также министр обороны Марк Эспер, чье ведомство будет заниматься ее распространением. "Он [процесс] идет быстро. По моим прогнозам, до конца года у нас будет готова одна или несколько вакцин от COVID-19", - отметил Редфилд. По его словам, ЦКПЗ занимается разработкой тест-системы, способной выявлять коронавирус, а также отличать его от гриппа, который имеет схожие симптомы.

На слушаниях руководитель ведомства, входящего в структуру Минздрава, подчеркнул, что маски остаются важным средством для предотвращения распространения коронавируса, однако многие американцы, похоже, игнорируют эту рекомендацию. "Мы по-прежнему рассматриваем это как важнейшее средство [для защиты], - отметил он. - Мы очень обеспокоены тем, что наши призывы не находят отклика".

Ранее президент США Дональд Трамп, а также Эспер неоднократно заявляли о том, что вакцина будет готова к концу года.

Недостаточная подготовка

По мнению Редфилда, США по-прежнему не готовы к значительным угрозам пандемии. Он указал на выявленные серьезные недостатки в способности властей всех уровней выявлять и отслеживать заболевания и разрабатывать контрмеры. Руководитель ЦКПЗ призвал конгрессменов направить больше финансовых средств на модернизацию обработки медицинских данных и технологии по отслеживанию контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом.

"Мы не были готовы к этому [пандемии], ждали, пока не столкнемся с реальной глобальной угрозой нашей безопасности в области здравоохранения", - подчеркнул Редфилд, добавив, что в некоторых штатах до сих пор используют "ручки и карандаши" для заполнения документов, что "замедляет получение необходимых данных в реальном времени".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,86 млн случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 108 тыс. человек.