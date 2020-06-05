Глава правительства Красноярского края рассказал, что осложняет ликвидацию ЧП в Норильске

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Существующие технологии очистки воды от нефти и нефтепродуктов ориентированы на моря и судоходные водоемы, что осложняет ликвидацию разлива дизтоплива на реках в Норильске после аварии на местной ТЭЦ, сообщил в пятницу на сессии Законодательного собрания Красноярского края глава правительства региона Юрий Лапшин.

"Технологии работы снятия загрязнений в акваториях в мире естественно есть, апробированы. К сожалению, подобные аварии происходят, и в больших объемах нефтепродукты утилизируются, как правило, на морских участках, судоходных участках. Специальные средства водного транспорта с большими объемами могут подойти, откачать, вывезти и утилизировать. В Норильске судоходный характер эти акватории не имеют, судоходный транспорт подойти не может", - сказал Лапшин, уточнив, что данное обстоятельство осложняет ликвидацию ЧП.