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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Глава правительства Красноярского края рассказал, что осложняет ликвидацию ЧП в Норильске

По словам Юрия Лапшина, существующие технологии очистки воды от нефтепродуктов ориентированы на моря и судоходные водоемы, в Норильске же речной транспорт не может подойти к месту разлива
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© Денис Кожевников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Существующие технологии очистки воды от нефти и нефтепродуктов ориентированы на моря и судоходные водоемы, что осложняет ликвидацию разлива дизтоплива на реках в Норильске после аварии на местной ТЭЦ, сообщил в пятницу на сессии Законодательного собрания Красноярского края глава правительства региона Юрий Лапшин.

"Технологии работы снятия загрязнений в акваториях в мире естественно есть, апробированы. К сожалению, подобные аварии происходят, и в больших объемах нефтепродукты утилизируются, как правило, на морских участках, судоходных участках. Специальные средства водного транспорта с большими объемами могут подойти, откачать, вывезти и утилизировать. В Норильске судоходный характер эти акватории не имеют, судоходный транспорт подойти не может", - сказал Лапшин, уточнив, что данное обстоятельство осложняет ликвидацию ЧП.

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Он отметил, что решить проблему такого крупного разлива можно только двумя способами: сжечь - и от этого варианта уже отказались - или откачивать топливо. Для откачки рассматривается возможность строительства отдельного трубопровода.

Как ранее сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствия ЧС, спасатели будут использовать 64 мобильные емкости для сбора нефтепродуктов. К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарной и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

По факту ЧП возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ: 254 ("Порча земли"), 246 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") и 250 ("Загрязнение вод"), которые соединены в одно производство. В рамках расследования задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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