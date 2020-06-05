ЕК призвала не продлевать контроль на границах внутри ЕС после 30 июня

МАДРИД, 5 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) попросит в пятницу министров внутренних дел 27 государств - членов сообщества отменить весь пограничный контроль внутри ЕС не позднее конца июня. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильву Юханссон.

Брюссель считает, что в условиях улучшения ситуации в странах сообщества вокруг распространения коронавируса подобные ограничения больше не являются эффективным методом борьбы с пандемией. "Когда пандемия внезапно обрушилась на нас, государства - члены [ЕС] отреагировали очень несогласованно и с некоторой паникой", - отметила Юханссон. Она выразила надежду на то, что в пятницу главы МВД достигнут консенсуса, чтобы не продлевать внутренний пограничный контроль после 30 июня.

При этом ожидается, что будет продлено ограничение на несущественные поездки в Евросоюз и государства Шенгенской зоны из третьих стран. "Мы должны сначала открыть внутренние границы", - уточнила Юханссон.

По информации из дипломатических источников ТАСС в Брюсселе, окончательное решение о порядке открытия границ может быть принято на онлайн-саммите ЕС 18-19 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. По данным ВОЗ за четверг, в Европе насчитывалось 2 211 148 заразившихся и 183 313 умерших.