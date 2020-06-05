Набережную реки Зеи начали реконструировать в Благовещенске

ТАСС, 5 июня. Строители приступили к реконструкции участка набережной реки Зеи длиной 1,7 км в Благовещенске, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба правительства региона.

"На набережной в столице Приамурья развернулась масштабная стройка. Реконструируемый участок имеет протяженность 1,7 км. Стройплощадку огородили, изготавливают и монтируют железобетонные конструкции, завозят стройматериалы", - говорится в сообщении.

После реконструкции набережная станет доступнее для маломобильных граждан. Также на ней появятся смотровые площадки, ливневая канализация и наружное освещение. Все работы обойдутся в 384,3 млн рублей.

Завершить реконструкцию планируют до 30 ноября. Ее проводят в рамках проекта "Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амура". После завершения всех работ по берегоукреплению на участке построят новые жилые кварталы, детский сад и школу на 900 мест.

Благовещенск находится на месте слияния Зеи и Амура. В городе с 2008 года реализуют проект по берегоукреплению и реконструкцию набережных. Предусмотрена реконструкция десяти участков общей протяженностью свыше 8 км. Благоустройство городских территорий и реализация масштабных проектов стала возможной благодаря плану социально-экономического развития Дальнего Востока.