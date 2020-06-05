МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил заслуженного тренера России Татьяну Покровскую с юбилеем. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вас по праву считают настоящей легендой отечественного спорта высших достижений, выдающимся тренером и наставником. За годы творческой, самоотверженной работы Вы воспитали блестящую плеяду олимпийских чемпионок, победительниц других международных соревнований по синхронному плаванию, обогатили замечательные традиции этого красивого, зрелищного вида спорта", - подчеркнул президент.

Путин также пожелал Покровской здоровья и успешной реализации планов.

Татьяна Покровская родилась 5 июня 1950 года в Архангельске. Российский тренер по синхронному плаванию, заслуженный тренер РСФСР, Герой Труда РФ (2014). Главный тренер сборной России по синхронному плаванию (1998-н.в.). Под ее руководством российские синхронистки выиграли все золотые медали Олимпийских игр с 2000 по 2012 год.