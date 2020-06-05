В "Яндекс.Видео" ввели функцию совместного просмотра

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пользователи сервиса "Яндекс.Видео" получили возможность совместно просматривать фильмы, сериалы и видеоролики. Одновременно к удаленному просмотру может подключиться до 150 человек, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Чтобы устроить совместный просмотр, нужно выбрать видео с отметкой "Смотрите с друзьями". По клику на нее откроется страница, куда можно позвать друзей, например отправив им ссылку. Видео можно найти в поиске или на "Яндекс.Видео", например, по запросу "смотрим вместе". Для совместного просмотра доступен весь контент "Яндекс.Эфира" и несколько тысяч фильмов и сериалов из каталога онлайн-кинотеатра "Кинопоиск HD".

Также во время видеосеанса пользователи смогут общаться друг с другом в чате, а организатор - приостанавливать просмотр для всех участников сессии.

Ранее в связи с пандемией коронавируса аналогичную функцию на своем сервисе ввел Instagram, позволив пользователям совместно просматривать публикации в режиме видеочата. Новая функция называется Со-Watching, воспользоваться ей можно во вкладке личных сообщений.