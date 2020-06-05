В Думе просят Абрамченко ускорить внесение поправок к проекту о ликвидации разливов нефти

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") в пятницу обратился к заместителю председателя правительства Виктории Абрамченко с просьбой ускорить внесение в Госдуму поправок ко второму чтению законопроекта, направленному на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше.

"По имеющейся в комитете информации, Минприроды России внесло в правительство РФ проект соответствующих поправок. Учитывая изложенное, просим ускорить внесение в Государственную думу поправок правительства РФ к законопроекту", - отмечается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Речь идет о законопроекте, который обязывает компании, чья работа связана с нефтепродуктами, формировать планы на случай чрезвычайного происшествия, подобного аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, а также иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий. Бурматов отмечает, что законопроект находится на рассмотрении депутатов уже более двух лет - он был принят Госдумой в марте 2018 года с учетом необходимости его существенной доработки ко второму чтению. В мае того же года комитет провел круглый стол, по итогам которого Минприроды было рекомендовано подготовить правительственные поправки к законопроекту с учетом замечаний комитета.

"Самое главное замечание в том, что там не были прописаны механизмы финансового обеспечения со стороны тех компании, у которых наступают внештатные ситуации и происходят разливы. То есть мы требовали от правительства конкретики, чтобы у этих предприятий были зарезервированы деньги на случай, если вдруг будет нештатная ситуация", - пояснил Бурматов в беседе с ТАСС. Кроме того, по его словам, документ также не предусматривает ряд мероприятий по охране окружающей среды со стороны нефтяников, с чем комитет также был категорически не согласен.

Однако поправки к законопроекту не поступили до сих пор, отмечает Бурматов. "Закон авторства правительства мертвым грузом пролежал два года, мы видим, что механизмы, которые могли бы эффективно работать, не работают. Мы считаем, что надо его срочно принимать. Я считаю, что прямо в весеннюю сессию это абсолютно реально сделать. Мы как раз попросили Абрамченко ускорить процесс внесения поправок", - пояснил Бурматов.

О необходимости ускорить принятие законопроекта ранее также заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.