Проект закона о льготах на проезд по платным дорогам РФ направили на рассмотрение Госдумы

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края направили в Государственную думу разработанный ими законопроект о введении льгот на проезд по платным участкам автодорог для инвалидов, ветеранов и жителей населенных пунктов, прилегающих к этим участкам, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе члена Совета законодателей Краснодарского края, депутата Государственной Думы РФ Светланы Бессараб.

В 2019 году жители районов Краснодарского края, где есть платные участки дорог, проводили собрания граждан для того, чтобы добиться возможности бесплатного передвижения по этим участкам, также люди перекрывали движение по трассам. Депутаты Краснодарского края предложили закрепить в федеральном законодательстве льготы на проезд по платным участкам автодорог для инвалидов, ветеранов и жителей населенных пунктов, прилегающих к этим участкам, разработали законопроект. Инициативу одобрили на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА).

"Инициатива предусматривает введение льгот для местного населения при проезде по платным отрезкам федеральных трасс. Данный проект закона был подготовлен комитетом Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства, под руководством Владимира Чепеля. Документ уже одобрен Советом законодателей Краснодарского края, в настоящее время он направлен на рассмотрение в Государственную Думу РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что инициативу также одобрили эксперты Общероссийского народного фронта и поддержали профсоюзы Краснодарского края.

"Граждане ежедневно, направляясь на работу в соседний населенный пункт, вынуждены были платить за проезд до 200 рублей в одну сторону. Ежедневные траты в 400 рублей вызвали справедливое негодование у населения, поскольку альтернативной дороги у водителей не было", - приводит пресс-служба слова Бессараб.