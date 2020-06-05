Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 8 726

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 726, до 449 834. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

По данным штаба, суточный рост впервые опустился ниже 2%, до 1,98%.

Новые 762 случая выявлены в Московской области, 378 - в Санкт-Петербурге, 330 - в Нижегородской области, 251 - в Свердловской области, и 196 - в Ростовской области.

Число так называемых активных случаев в РФ выросло до 231 626.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 057 человек, общее число выздоровевших достигло 212 680. Согласно данным штаба, число выздоровевших составляет 47,3% от общего количества случаев заражения коронавирусом в РФ.

По выздоровлению выписаны за сутки 515 человек в Московской области, 381 - в Санкт-Петербурге, 311 - в Оренбургской области, 182 - в Ленинградской и 170 - в Свердловской областях.

За сутки в России умерли от инфекции 144 человека, всего скончались 5 528 пациентов. Так, 27 человек скончались в Санкт-Петербурге, пятеро - в Московской области, по трое - в Якутии, Красноярском крае, Нижегородской области, Ставропольском крае, Тульской, Владимирской и Орловской областях.

Новые 1 855 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, число новых инфицированных три дня не превышает 2 тыс. Суточный рост в столице опустился ниже 1%, до этого он держался на уровне 1% несколько дней. Днем ранее было выявлено 1 998 новых заразившихся в столице, 3 июня - 1 842 случая.

Всего в столице 191 069 заразившихся. Число активных случаев в столице снизилось до 90 905. За сутки в столице выписаны 2 643, всего в Москве выписали 97 358.

За сутки в столице умерли 57 человек - это самый низкий показатель с 25 мая, всего от коронавируса умерли 2 806 человек в Москве.