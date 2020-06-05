Более 3 тыс. медработников в Чувашии получили надбавки после вмешательства прокуратуры

ТАСС, 5 июня. Более 3 тыс. медицинских работников смогли получить выплаты за работу в условиях пандемии на общую сумму более 39 млн рублей после вмешательства прокуратуры в Чувашии, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Проверкой установлены факты начисления работникам ряда медицинских организаций выплат с нарушением установленных требований, что существенно занижало их размер. После вмешательства прокуратуры медработникам начислены стимулирующие выплаты на сумму более 39 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Уточняется, что всего перерасчет сделали 3 192 медицинским работникам.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента РФ. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей.