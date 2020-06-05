Супруга зараженного коронавирусом жителя Магадана привела ребенка в детский сад

ТАСС, 5 июня. Врачи отправили на двухнедельный домашний карантин 900 жителей Магадана, контактировавших с семьей, глава которой заражен коронавирусной инфекцией. Его супруга нарушила режим самоизоляции, привела ребенка в детский сад, сообщил в пятницу губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании правительства региона.

"Из-за одного безответственного товарища могут быть нарушены планы людей, которые соблюдали режимы и все предписания. Это даже не безответственность, это наглость. 900 контактных [с семьей, в которой мужчина заражен коронавирусной инфекцией] человек сегодня не смогут покинуть до конца своего личного карантина пределы Магаданской области", - сообщил Носов.

По данным губернатора, мужчина привел ребенка в детский сад, а потом был госпитализирован. У него обнаружили коронавирусную инфекцию. В связи с этим его жену посадили на обязательный карантин. Но женщина нарушила предписанный ей режим самоизоляции и на следующее же утро повела ребенка в детский сад. В дошкольном учреждении в анкете, проводимой на входе в здание, она указала, что никто из членов семьи не заражен коронавирусом.

За нарушение карантина предусмотрена ответственность в виде штрафа от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. В случае заражения кого-то из контактных лиц может последовать уголовная ответственность. Какое наказание понесут нарушители в этом случае, не уточняется.

В Магаданской области официально зарегистрированы 314 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа пациентов 206 человек вылечились и были выписаны из больницы, еще три человека умерли. За последние сутки прирост заболевших составил 27 человек - для Магаданской области это рекордное число. В связи этим Сергей Носов заявил, что смягчения ограничительных мер в регионе в ближайшее время не будет.